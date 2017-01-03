والده : خاميس لن يرحل عن ريال مدريد

أكد والد اللاعب الدولي الكولومبي خاميس رودريغيز بقاء نجله في نادي ريال مدريد الإسباني، مفنداً بذلك الأخبار التي راجت في الفترة الأخيرة حول إمكانية تغيير الأجواء في “الميركاتو” الشتوي الذي أفتتح رسمياً في الأول من يناير الجاري.

وقال ويلسون رودريغيز، في تصريحات للصحافة الكولومبية : “خاميس ملتزم مع ريال مدريد، لديه عقد وسيبقى معهم”.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، كانت العديد من التقارير قد تحدثت مؤخراً عن رحيل وشيك لخاميس رودريغيز نحو أحد الأندية التي طلبت خدماته في “ميركاتو” الشتاء، على غرار تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنكليزيين و يوفنتوس الإيطالي، مستغلة في ذلك إعلان اللاعب عن رغبته في الرحيل عن النادي الملكي، بعد فوز الفريق بكأس العالم للأندية، التي جرت دورتها في مطلع شهر ديسمبر الجاري بمدينة يوكوهاما اليابانية وشارك فيها متوسط الميدان الكولومبي كلاعب احتياطي .

وكان موقع “فيشخاس” قد كشف يوم الخميس الماضي أنّ زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد قد نجح في احتواء غضب خاميس رودريغيز وإقناعه بالبقاء في النادي الملكي،بعدما كان لاعبه الكولومبي قد هدّد بالرحيل خلال فترة التحويلات الشتوية احتجاجاً على وضعيته في الفريق.

وانضم خاميس رودريغيز إلى ريال مدريد في صيف 2014، قادماً من نادي موناكو الفرنسي، مقابل 80 مليون يورو.

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