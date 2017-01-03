يلدريم : لن نكون في أمان إن لم يكن هنالك سلطات قوية في العراق و سوريا لذلك بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا و إسرائيل

قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن العالم لا يكافح تنظيم “داعش” الإرهابي بشكل فعلي، مؤكدًا أن تركيا وحدها التي تكافح التنظيم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم، اليوم الثلاثاء، أمام اجتماع للكتلة النيابية لحزبه العدالة والتنمية – الحاكم – بالعاصمة أنقرة.

وأضاف في هذ الإطار: “العالم ينام ويستيقظ على ذكر داعش، لكنهم لا يكافحونه بشكل فعلي، إنهم يقولون ما لا يفعلون، تركيا وحدها التي تكافح التنظيم”.

وشدد رئيس الوزراء التركي على أن الولايات المتحدة لا تفعل شيئًا حيال التنظيم الإرهابي، وأن الآخرين لا يفعلون شيئًا كذلك.

وأردف: “كل ما يقومون به هو إطلاق التصريحات فقط”.

وأشار يلدريم إلى دخول عملية “درع الفرات” يومهًا الـ133 في الأراضي السورية، موضحًا أن القوات التركية تمكنت من القضاء على 1270 منتسبًا لتنظيم “داعش” منذ انطلاق هذه العملية في 24 أغسطس/آب الماضي.

ومضى بالقول: “لن نكون في أمان إن لم يكن هنالك سلطات قوية في العراق وسوريا، ولذلك بدأنا بتوطيد علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل، علاوة على ذلك نجحنا في التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول وقف إطلاق للنار في سوريا”.

وقال يلدريم: “كما أننا أطلقنا مرحلة جديدة لتوطيد العلاقات مع العراق، حيث كان هناك اتصال هاتفي بين رئيس جمهوريتنا – رجب طيب أردوغان – ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي.

ولفت إلى أنه سيزور العراق خلال هذا الأسبوع، وسيشدد على تضامن بلاده مع العراق في مكافحة الإرهاب. (ANADOLU)

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