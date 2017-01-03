يوفنتوس النادي الأوروبي الأكثر جمعاً للنقاط في عام 2016

تصدر #يوفنتوس الإيطالي قائمة الأندية الأكثر جمعاً للنقاط في الدوريات الخمس الكبرى في قارة أوروبا، متقدماً على قطبي الكرة الإسبانية، ريال مدريد وبرشلونة، فيما اكتفى عملاق ألمانيا، بايرن ميونيخ بالمركز السابع.

وحقق نادي يوفنتوس 100 نقطة خلال عام 2016، وهو الأمر الذي لا يبدو غريباً بحكم تتويجه بلقب الدوري الإيطالي للموسم الماضي (2015-2016) وتصدره نسخة الموسم الحالي (2016-2017) ، فيما احتل المتصدر الحالي للدوري الإسباني، نادي ريال مدريد، المرتبة الثانية برصيد 91 نقطة، متقدماً بفارق ضئيل عن غريمه التقليدي و حامل لقب “الليغا” للموسم الماضي، نادي برشلونة الذي جمع 87 نقطة.

ويُلاحظ على قائمة العشرة الأوائل تواجد 3 أندية من الدوري الإيطالي وهو ذات العدد من الدوري الإسباني، ما يؤكد أنّ نفس الأندية تسيطر على مسابقتي “السيري 1” و “الليغا” في الموسمين الماضي و الحالي.

واكتفى نادي تشيلسي متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز، باحتلال المرتبة العاشرة برصيد 76 نقطة، وذلك بسبب نقص عدد النقاط التي تحصل عليها في الأشهر الخمس الأولى من سنة 2016، أي عندما كان ينشط في موسم (2015- 2016) بخلاف بداية الموسم الجاري (2016-2017)، أي من شهر أغسطس إلى شهر ديسمبر من نفس العام حيث حصد 46 نقطة كاملة.

وفيما يلي قائمة الأندية الأوروبية الأكثر تحقيقاً للنقاط في 2016:

1- يوفنتوس الإيطالي : 100 نقطة

2- ريال مدريد الإسباني : 91 نقطة

3- برشلونة الإسباني : 87 نقطة

4- روما الإيطالي: 83 نقطة

5- نابولي الإيطالي : 81 نقطة

6 – باريس سان جيرمان الفرنسي : 81 نقطة

7- أتلتيكو مدريد الإسباني) : 78 نقطة

8 – بايرن ميونيخ الألماني : 78 نقطة

9- نيس الفرنسي :77 نقطة

10- تشيلسي الإنكليزي : 76 نقطة

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