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أردوغان:هناك تطورات تبعث على الأمل في الجهود التي نبذلها مع #روسيا للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في #سوريا
1 ساعة مضت ورد الآن
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للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في #سوريا"
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