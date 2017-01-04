أردوغان : ترتيبات جديدة ستنهي عملية ” الباب ” خلال فترة قصيرة .. و من ثم نتجه إلى منبج

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن لدى بلاده ترتيبات جديدة ستنهي عملية مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم “داعش” الإرهابي خلال فترة قصيرة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم الأربعاء، في اجتماع المخاتير الـ 33 بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وأضاف: “ومن بعدها نحن عازمون على تطهير بقية المناطق (في سوريا)، التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها مدينة منبج”.

وأكد الرئيس التركي أن هنالك تطورات تبعث الأمل في الجهود التي تبذلها بلاده مع روسيا حيال التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم في سوريا يتبعه محاولة الوصول إلى حل سياسي عبر التفاوض.

وقال في هذا الخصوص: “نتمنى أن تنجح هذه العملية وأن تنتهي معاناة أخوتنا السورييين في أقرب وقت ممكن”.

وانتقد من يعتبرون عملية “درع الفرات” تدخلاً في شؤول دول أخرى (دون أن يسمهم).

وقال: “هذه العقلية التي تعتبر حماية أمننا تدخلا في شؤون بلدان أخرى، لا تفقه شيئًا عن سير المجريات”. (ANADOLU)

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