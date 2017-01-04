الرئيسية » ورد الآن » أردوغان: هناك ترتيبات جديدة ستنهي عملية #الباب في #سوريا خلال فترة قصيرة وبعدها سنطهر بقية المناطق التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية

أردوغان: هناك ترتيبات جديدة ستنهي عملية #الباب في #سوريا خلال فترة قصيرة وبعدها سنطهر بقية المناطق التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية

‏1 ساعة مضت ورد الآن اضف تعليق

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