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أردوغان: هناك ترتيبات جديدة ستنهي عملية #الباب في #سوريا خلال فترة قصيرة وبعدها سنطهر بقية المناطق التي تمركزت فيها التنظيمات الإرهابية
1 ساعة مضت ورد الآن
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في #سوريا
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