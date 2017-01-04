ألمانيا : رفض ترحيل لاجئين من ضحايا العنف اليميني

تعتزم ولاية براندنبورغ الألمانية عدم ترحيل اللاجئين من ضحايا العنف اليميني.

وذكرت صحيفة “بوتسدامر نويسته ناخريشتن” الألمانية أن مرسوما بهذا الشأن لوزارة الداخلية في الولاية نُشِرَ على الإنترنت.

ووفقا للصحيفة في عددها الصادر يوم الثلاثاء، فإن براندنبورغ تعد بذلك الولاية الوحيدة في ألمانيا التي تعمل بمثل هذه القاعدة.

ويعتبر هذا الإجراء تطبيقا لقرار صدر من برلمان ولاية براندنبورغ في العام الماضي. وذكرت الصحيفة أن المرسوم يطالب السلطات المعنية بشؤون الأجانب بأن تستخدم نطاق سلطاتها في هذا الشأن بشكل مناسب.

وجاء في نص المرسوم أنه من خلال حق البقاء لطالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم، يمكن تعويض الضحايا عن الضرر الذي لحق بهم مع توفير الأمن والحماية لهم.

وحسب المرسوم أيضا فإن الولاية لها مصلحة عامة في أن توضح لمرتكبي هذه الجرائم أن العدالة تحققت لضحاياهم وأن جريمتهم حققت نقيض ما كانوا يقصدونه من ورائها. (DPA)

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