أمريكا : قدمنا دعماً ” استعراضياً ” للقوات التركية قرب مدينة الباب بريف حلب !

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، يوم الثلاثاء، إن التحالف الدولي قدم دعماً جوياً للقوات التركية بناء على طلب منها قرب مدينة الباب شمالي سوريا، في عملية لم تتضمن تنفيذ “غارة جوية” ولكن فيما يشبه “استعراضاً للقوة”.

وفي الموجز الصحفي للبنتاغون، قال المتحدث باسم الوزارة بيتر كوك: “حسب علمي، فإن طلباً للدعم الجوي قد تم تقديمه الأسبوع الماضي عقب تعرض بعض القوات التركية للنيران، فقام التحالف (تقوده الولايات المتحدة) بطلعات (جوية) في ذلك الوقت”.

وتابع: “على قدر معرفتي، فلم يكن هنالك غارة محددة، ولكن كانت هناك طائرة مشترِكة في هذا المجهود، فيما يمكنكم تسميته استعراضا بصريا للقوة من قبل قوات التحالف”.

وأوضح أن العملية تأتي في إطار محاولات التحالف “تنسيق جهوده ضد داعش بعناية، من أجل إضفاء المزيد من الضغط على التنظيم في أكبر عدد ممكن من الجبهات، ونحن نحاول فعل ذلك بأكثر الطرق الممكنة كفاءة وفاعلية”.

وشدد على دعم بلاده “للجهود العظيمة للجيش التركي في الاشتباكات بسوريا، وتضحياته في هذا البلد”. (ANADOLU)

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