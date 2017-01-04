إكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

اكتشف علماء أن “المسراق” Mesentery الذي كان يعتقد بأنه جزء من هيكل الجهاز الهضمي، هو في الواقع أحد أعضاء الجسم.

وقال مكتشف العضو الجديد الباحث في مستشفى جامعة “ليميريك” كالفين كوفي “على الرغم من أن وظيفة العضو لا تزال مجهولة، إلا أن هذا الاكتشاف سيفتح آفاقاً جديدة في مجال العلوم”. وأضاف “عند تصنيف المسراق عضواً مثل باقي أعضاء الجسم، يمكن نسبة أمراض البطن إليه”.

ويتم الآن تدريس طلاب الطب المسراق على أنها عضو مستقل، كما أن كتاب الطب الشهير “غريز أناتومي” أعاد تعريفه وفقاً للاكتشاف الجديد، بحسب صحيفة “ذا إندبندنت”.

ويحاول علماء الطب الآن البحث عن وظيفة المسراق ومدى تأثيره على أمراض البطن، ما يمكن أن يؤدي إلى اكتشاف علاجات جديدة.

وكان المسراق يعرف سابقاً على أنه طية مزدوجة من الصفاق تربط الأمعاء بجدار البطن، وتم وصفه من قبل ليوناردو دا فينشي في عام 1508، إلا أنه تم تجاهل أهميته على مدى قرون من الزمن.

وعلى الرغم من وجود خمسة أعضاء رئيسية في جسم الإنسان، وهي القلب والدماغ والرئتين والكليتين والأعضاء الحيوية، إلا أنه يوجد 74 عضواً آخراً (من ضمنهم المسراق) يلعبون أدواراً مهمة في الحفاظ على صحتنا. (الحياة)

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