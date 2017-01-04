الإمارات : استئناف دبي تبرئ نيجيرياً من اغتصاب بريطانية

برأت محكمة الاستئناف في دبي نيجيرياً محكوماً بالسجن 10 سنوات بتهمة اغتصاب بريطانية مكتفية بسجنه ثلاثة أشهر متبوعة بالإبعاد، بعدما قررت أن العلاقة الجنسية بين الاثنين كانت بالتوافق.

وذكرت صحيفة “الاتحاد” أن محكمة أول درجة كانت أدانت البائع في أغسطس (آب) الماضي.

وجاء قرار الهيئة القضائية لمحكمة الاستئناف بتخفيض العقوبة إلى هذه الفترة، بعد أن تمكن من تقديم أدلة للقضاء على أنه لم يقدم على اغتصاب المشتكية، كما أدعت المشتكية، بل إن ما تم بينهما هو برضاها، والذي يعاقب عليه قانون العقوبات الاتحادي بالحبس لمدة 3 أشهر والإبعاد، بحسب الصحيفة.

وبرأت المحكمة البائع من تهمتي الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً ودخول مكان مسكون أو معد للسكن أو لحفظ المال خلافاً لإرادة صاحب الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعية وهي معلمة تبلغ من العمر 32 عاماً، تقدمت في يناير (كانون الثاني) الماضي بشكوى ضد البائع، ذكرت فيها أنه لاحقها بعد خروجها من المصعد عند الثالثة فجراً ودفعها إلى بيتها بالقوة بعد أن فتحت الباب، وتمكن من الاعتداء جنسياً عليها بسبب قوته البدنية، مبينة أنه اعتدى عليها بالضرب. لكن البائع أقر أمام محكمة الجنايات بممارسة الجنس معها، مؤكداً أن كل شيء تم برضاها وبناءً على دعوتها له، بعد أن التقاها مصادفة في مدخل البناية، وهي تفوح منها رائحة الكحول. ( AFP )

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