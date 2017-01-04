البرلمان التركي يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر إضافية يبدأ من 19 يناير/ كانون ثاني الجاري.

وفي وقت سابق الثلاثاء، تسلمت رئاسة البرلمان التركي، مذكرة تتضمن طلب مجلس الوزراء تمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر إضافية.

وكان البرلمان وافق على مذكرة مجلس الوزراء، بتمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية، يبدأ من 19 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وذلك بعد أن صادق قبله بـ3 أشهر على مذكرة مماثلة، عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة منتصف يوليو/ تموز الماضي.

وأعلن وقتها الرئيس رجب طيب أردوغان أن فرض حالة الطوارئ لا يتنافى مع الحقوق والحريات في البلاد، وحرص الدولة التركية على تطهير المؤسسات من أتباع تنظيم الكيان الموازي، الذي يتزعمه “فتح الله غولن” المقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول منتصف يوليو/ تموز الماضي محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر تابعة لتنظيم “الكيان الموازي” متغلغلة في الجيش ومؤسسات الدولة، حاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة. (ANADOLU)

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