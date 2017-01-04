السيارات تتحدث إلى بعضها في معرض ” مايكروسوفت ” !

ذكرت شركة “#مايكروسوفت” الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا ، أنها وعدة شركاء لها في تطوير السيارات ذاتية القيادة سيكشفون خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية الدولي 2017، والذي يستمر من 4 إلى 8 كانون الثاني بمدينة لاس فيغاس، عن رؤيتهم المجمعة بشأن انتقال آمن من أول نقطة إلى آخر نقطة عبر قيادة آلية إلى حد بعيد بالبرهان والتجربة.

وفي موقعها على الإنترنت، قالت الشركة الأمريكية “إن الحضور سيرون كيف يمكن للسيارات أن (تتحدث) إلى السيارات الأخرى، وتراقب ما يحدث حولها لتحسين مستوى الأمان، وكيف يمكنها أن تتأقلم مع أنماط القيادة المختلفة”.

كما يتعرف الحضور خلال المعرض على كيفية تمكن هذه التكنولوجيات البازغة من إتاحة أنماط جديدة ومرنة من التأمين.

وقال نائب رئيس شركة “مايكروسوفت”، كفين دالاس “بما أن السيارات تزداد ذكاء، فإنها تحتاج للمزيد من البرامج والقدرات التحليلية (…) لابد أن تكون السيارات ذاتية القيادة آمنة ومؤمّنة تماماً”. ( DPA )

عكس السير