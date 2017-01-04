اللاذقية : اختطاف شابتين كانتا متوجهتين إلى طرطوس .. و العثور على سيارتهما محترقة

تناقلت شبكات إخبارية موالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد باختطاف فتاتين على طريق طرطوس – اللاذقية، فيما نفت سلطات النظام ذلك.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الشقيقتين التوأم فيوليت وزينب عزام، فقد الاتصال معهما ليلة رأس السنة أثناء توجههما من اللاذقية إلى طرطوس، مستقلتين سيارة “كيا سيراتو بيضاء”.

وأشارت المصادر الموالية إلى أن الشقيقتين (من سكان المشروع السابع – اللاذقية) اختطفتا.

وفي اليوم التالي أفادت المصادر بأنه تم العثور على الفتاتين محترقة بعد جسر بانياس، دون ورود معلومات عنهما.

من جهتها، نفت سلطات النظام وقوع حادثة اختطاف أو حريق في المنطقة المذكورة، ونقلت مواقع إخبارية موالية عن فرعي الأمن الجنائي في اللاذقية وطرطوس “نفي وقوع هذه الحادثة جملة وتفصيلاً، ولم ترد أية بلاغات بخطف فتاتين، ولا توجد أي سيارة محترقة على أوتستراد طرطوس واللاذقية”.

عكس السير