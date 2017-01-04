بالأرقام : أفضل الثنائيات الهجومية في الدوري الإنكليزي

ظهر في مسابقة #الدوري_الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم الكثير من صانعي الأهداف والثنائيات الهجومية، على طريقة ثنائي #ليستر_سيتي الذي تألق في الموسم الماضي الإنكليزي جيمي فاردي والجزائري رياض محرز.

صحيفة “ليكيب” الفرنسية استعرضت أفضل الثنائيات بالموسم الحالي:

يانيك بولاسي وروميلو لوكاكو (ايفرتون)

في إيفرتون صنع الكونغولي يانيك بولاسي لزميله البلجيكي روميلو لوكاكو 4 تمريرات حاسمة أمام سندرلاند وميدلسبره ومانشستر سيتي ووست هام.

واين روني وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)

وفي مانشستر يونايتد صنع الإنكليزي واين روني لزميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 4 تمريرات حاسمة، من أصل 5 صنعها روني.

نيمانيا ماتيتش ودييغو كوستا (تشيلسي)

وفي تشيلسي صنع الصربي نيمانيا ماتيتش 6 تمريرات حاسمة بينها 4 أسيست لزميله الإسباني دييغو كوستا تالذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.

الكسيس سانشيز ومسعود أوزيل (ارسنال)

أما في أرسنال فسجل الألماني مسعود أوزيل 5 أهداف هذا الموسم في البريميرليغ وصنع أيضا للتشيلي أليكيس سانشيز 4 تمريرات حاسمة.

سون هيونغ وهاري كين (توتنهام)

وفي توتنهام صنع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لزميله الإنكليزي هاري كين 3 أهداف، وقدم الدنماركي كريستيان إيريكسن ثلاث تمريرات حاسمة لزميله سون.

كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)

وفي مانشستر سيتي صنع البلجيكي كيفين دي بروين لزميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أهداف.

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، في وست هام صنع الفرنسي ديميتري باييه 3 أهداف لزميله ميشيل أنطونيو، وكذلك في سوانزي سيتي حيث مرر الأيسلندي جيلفي سيجوردسون لزميله الإسباني فيرناندو لورينتي 3 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن الموسم الماضي شهد تألق الجزائري رياض محرز، حيث قدم لزميله فاردي 4 تمريرات حاسمة، في حين مرر فاردي 4 تمريرات حاسمة أيضا لمحرز كأفضل ثنائي هجومي في ذلك الموسم الذي شهد تتويج الثعالب بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي الصغير.

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