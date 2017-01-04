بالأرقام : أفضل الثنائيات الهجومية في الدوري الإنكليزي

ظهر في مسابقة #الدوري_الإنكليزي الممتاز لهذا الموسم الكثير من صانعي الأهداف والثنائيات الهجومية، على طريقة ثنائي #ليستر_سيتي الذي تألق في الموسم الماضي الإنكليزي جيمي فاردي والجزائري رياض محرز.
صحيفة “ليكيب” الفرنسية استعرضت أفضل الثنائيات بالموسم الحالي:
يانيك بولاسي وروميلو لوكاكو (ايفرتون)
في إيفرتون صنع الكونغولي يانيك بولاسي لزميله البلجيكي روميلو لوكاكو 4 تمريرات حاسمة أمام سندرلاند وميدلسبره ومانشستر سيتي ووست هام.
واين روني وزلاتان إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)
وفي مانشستر يونايتد صنع الإنكليزي واين روني لزميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش 4 تمريرات حاسمة، من أصل 5 صنعها روني.
نيمانيا ماتيتش ودييغو كوستا (تشيلسي)
وفي تشيلسي صنع الصربي نيمانيا ماتيتش 6 تمريرات حاسمة بينها 4 أسيست لزميله الإسباني دييغو كوستا تالذي يتصدر قائمة هدافي المسابقة برصيد 14 هدفا.
الكسيس سانشيز ومسعود أوزيل (ارسنال)
أما في أرسنال فسجل الألماني مسعود أوزيل 5 أهداف هذا الموسم في البريميرليغ وصنع أيضا للتشيلي أليكيس سانشيز 4 تمريرات حاسمة.
سون هيونغ وهاري كين (توتنهام)
وفي توتنهام صنع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لزميله الإنكليزي هاري كين 3 أهداف، وقدم الدنماركي كريستيان إيريكسن ثلاث تمريرات حاسمة لزميله سون.
كيفين دي بروين وسيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)
وفي مانشستر سيتي صنع البلجيكي كيفين دي بروين لزميله الأرجنتيني سيرجيو أغويرو 3 أهداف.
ووفقاً لصحيفة إيلاف ، في وست هام صنع الفرنسي ديميتري باييه 3 أهداف لزميله ميشيل أنطونيو، وكذلك في سوانزي سيتي حيث مرر الأيسلندي جيلفي سيجوردسون لزميله الإسباني فيرناندو لورينتي 3 تمريرات حاسمة.
جدير بالذكر أن الموسم الماضي شهد تألق الجزائري رياض محرز، حيث قدم لزميله فاردي 4 تمريرات حاسمة، في حين مرر فاردي 4 تمريرات حاسمة أيضا لمحرز كأفضل ثنائي هجومي في ذلك الموسم الذي شهد تتويج الثعالب بلقب الدوري الإنكليزي للمرة الأولى في تاريخ النادي الصغير.