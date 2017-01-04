تركيا : على إيران الضغط على الميليشيات الشيعية و النظام لوقف انتهاك إطلاق النار

دعا وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إيران اليوم الأربعاء إلى الضغط على المقاتلين الشيعة والحكومة السورية لوقف انتهاك وقف إطلاق النار في سوريا محذرا من أن هذه الانتهاكات تعرض محادثات السلام المزمعة للخطر.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع وكالة الأناضول الرسمية للأنباء بثها التلفزيون إن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيها أنقرة وموسكو.

وحذر من أن مفاوضات السلام التي تعد موسكو لعقدها في آستانة عاصمة قازاخستان قد تفشل ما لم يتم إيقاف الانتهاكات المتزايدة للهدنة. كما أكد أوغلو أن تركيا تعمل مع روسيا بشأن فرض عقوبات على من ينتهك وقف إطلاق النار.

في سياق متصل، أكد أوغلو أن مسؤولين من روسيا سيزورون تركيا يومي التاسع والعاشر من الشهر الجاري لمناقشة إطار عمل محادثات إحلال السلام في سوريا والمقرر إجراؤها في كازاخستان. (REUTERS)

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