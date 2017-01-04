تشابيكوينسي البرازيلي سيتعاقد مع 20 لاعباً جديداً

اعلن المدير الرياضي لنادي #تشابيكوينسي البرازيلي روي كوستا ان فريقه الذي فقد 19 لاعباً واعضاء في جهازه الفني بتحطم الطائرة التي كانت تقلهم في تشرين الثاني/نوفبمر، سيتعاقد مع 20 لاعبا جديدا.

وقال كوستا في تصريحات للصحافيين مساء الثلاثاء “سنلجأ الى العديد من الصفقات على سبيل الاعارة”.

ونجا من الحادثة قلب الدفاع نيتو والظهير الن روشيل وقد توقع كوستا عودتهما للدفاع عن الوان النادي. اما حارس المرمى جاكسون فولمان الذي نجا بدوره فلن يتمكن من ذلك بعدما بترت احدى ساقيه.

واضاف كوستا “لن يرتدي اي لاعب هذا الموسم القمصان التي تحمل ارقام جاكسون فولمان ونيتو والن روشيل”.

وتابع “نتوقع ان يعود كل من الن ونيتو للدفاع عن الوان النادي، اما فولمان فللأسف لن يكون ذلك ممكنا لكنه سيكون معنا”.

وكان تشابيكوينسي عاود تمارينه الجمعة، بعد المأساة التي وقعت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر، عندما كان الفريق في طريقه الى كولومبيا لخوض ذهاب الدور النهائي من مسابقة كأس سودامريكانا الاميركية الجنوبية. وتحطمت الطائرة التي كانت تقل الفريق في منطقة ميديين الكولومبية، ما ادى لمقتل 71 شخصا من اصل 77 كانوا على متنها.

وادت الكارثة الى تضامن وتكريم كبيرين من عالم الرياضة. ومنح اتحاد كرة القدم في اميركا الجنوبية (كونميبول) اللقب لتشابيكوينسي.

واعلنت اندية برازيلية كبيرة استعدادها لاعارة عدد من لاعبيها الى تشابيكوينسي في موسم 2017 من دون مقابل. ( AFP )

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