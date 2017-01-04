تشلسي يتجه لحصد أكبر رصيد ممكن من النقاط في تاريخ الدوري الإنكليزي

يتجه نادي #تشلسي بقيادة المدرب الإيطالي انطونيو كونتي إلى حصد أكبر رصيد من النقاط في تاريخ الدوري الإنكليزي الممتاز، الذي أطلقت نسخته الأولى موسم 1992-1993.

وبحسب تقرير لصحيفة ” ذا صن ” البريطانية، فإن ” البلوز” يستهدف إنهاء الموسم الرياضي الحالي 2016-2017 بطلاً للدوري برصيد قد يصل إلى 98 نقطة، وهو الرصيد الذي لم يسبق لأي بطل أن بلغه منذ إطلاق مسابقة “البريميرليغ”، حيث لم يحققه أي بطل منذ موسم 1889-1889 عندما تمكن نادي بريستون نورث ايند أول بطل للدوري الانجليزي بنسخته القديمة عندما جمع 40 نقطة من أصل 44 نقطة ممكنة، حيث كانت البطولة تلعب في 22 جولة فقط ، وعدد الأندية كان 12 ناديًا.

وطبقاً لما اوردت صحيفة ، حتى الآن يحمل نادي تشيلسي الرقم القياسي في الرصيد النقطي عندما نجح في موسم 2004-2005 مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من حصد 95 نقطة.

ولغاية الجولة التاسعة عشرة من منافسات الدوري الإنكليزي للموسم الحالي، فإن نادي تشيلسي يتصدر الترتيب العام للمسابقة برصيد 49 نقطة من أصل 57 نقطة ممكنة أي انه أهدر 8 نقاط فقط، في وقت لا يزال أمامه فرصة جمع 57 نقطة أخرى ممكنة حتى الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من المنافسة ليصل إلى النقطة 98 التي يستهدفها أو حتى تجاوزها، وذلك في حال استمر على نفس الإيقاع في نتائجه بعدما بلغ المباراة رقم 13 دون خسارة محققًا الانتصار فيها .

ولا يستبعد في حال واصل “البلوز” على نفس الإيقاع ببلوغ سقف الـ 100 نقطة في إنجاز تاريخي غير مسبوق في الدوري الإنكليزي، رغم المواجهات القوية التي تنتظر زملاء الإسباني دييغو كوستا بداية بالمواجهة المحلية التي ستجمعه بنادي توتنهام هوتسبير اليوم الأربعاء ضمن مباريات الجولة العشرين من منافسات المسابقة.

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