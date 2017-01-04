تعرف على أفضل و أسوأ الأطعمة و المشروبات قبل النوم

الأرق مشكلة تزعج الكثيرين، كما أن حلم الخلود إلى النوم بمجرد ملامسة الفراش يعتبر صعب المنال بالنسبة لعدد كبير أيضاً من الناس.

فإذا كنت ممن يقضون وقتاً طويلاً في الفراش باحثين عن النوم الهانئ ، فإليك عدد من الأطعمة التي تساعد على الاستغراق في النوم بسرعة مذهلة، إضافة إلى أنواع أخرى من الأطعمة يتعين عليك تجنبها تماماً قبل النوم، ووفق مانقلت قناة العربية عن شبكة “بولدسكاي” هي كالآتي :

*أفضل الأطعمة لنوم هانئ :

1 – الحليب : يحتوي الحليب على مركب التربتوفان الذي يساعد الجسم على الاسترخاء، كما يساعد على إنتاج هرمون السيروتونين المهدئ.

2 – البطاطا الحلوة : لاحتوائها على الكربوهيدرات المعقدة والبوتاسيوم، فإن البطاطا الحلوة من الأطعمة التي تساعد على النوم.

3 – الموز : يحتوي الموز على الماغنيسيوم والبوتاسيوم المساعدين على النوم بشكل أفضل.

4 – الكرز : يساعد تناول حفنة من الكرز قبل النوم على الخلود إلى النوم بشكل أسرع، لأنه يحفز إفراز هرمون الميلاتونين والذي يسبب الإحساس بالنعاس ليلاً في الظلام.

5 – الكينوا : تحتوي الكينوا على كربوهيدرات معقدة، لذا فهي تساعد على النوم بشكل أسرع.

*أما الأطعمة والمشروبات التي يجب تفاديها ليلاً فهي :

1 – المشروبات الكحولية : تتسبب المشروبات الكحولية في إفساد النوم بكثرة الاستيقاظ ليلاً.

2 – القهوة : تعد القهوة ومشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين من أسوأ ما يمكن تناوله قبل النوم، لذا ينصح بتجنبها ليلاً.

3 – الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة : يؤدي تناول الأطعمة الغنية بالتوابل الحارة إلى ارتجاع حمض المعدة، ما يسبب اضطرابات بالمعدة تعيق الاسترخاء والنوم.

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