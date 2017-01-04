تغيير أحرف لافتة ” هوليوود ” الشهيرة في أمريكا إلى ” هوليويد “

تم تغيير أحرف اللافتة المعلقة على تلة تطل على مركز السينما والتلفزيون في جنوب كاليفورنيا من “#هوليوود” إلى “هوليوويد” تمجيدا لمخدر #الماريغوانا الذي يطلق عليه “ويد”.

واستيقظ السكان ليجدوا اللافتة المنصوبة على التلة منذ عام 1923 وقد تحولت إلى “هوليويد”.

وقال السارجنت بروبرت بايان من إدارة شرطة لوس انجلوس إن كاميرات المراقبة في المدينة التقطت صورا لشخص يرتدي ملابس سوداء في نحو الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت المحلي ، تعتقد الشرطة إنه وراء تغيير أحرف اللافتة.

وقال بايان إن قماشا مشمعا (تاربولين) وُضع على حرفين لتبديلهما والحراس يدرسون كيفية إزالته.

وتابع أنه ليس هناك مشتبه بهم لكن هذا الشخص إذا ما ألقي القبض عليه قد يواجه اتهام بجنحة التعدي على ممتلكات عامة.

وأقر الناخبون في كاليفورنيا بسهولة قرارا بجعل تعاطي الماريغوانا للبالغين غير مجرم قانونيا في الثامن من تشرين الثاني رغم أن المخدر ظل محظورا في القانون الاتحادي الأمريكي. ( reuters )

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