تنسيق سعودي مصري يحبط تهريب 7 ملايين حبة ” كبتاغون “

أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية #السعودية عن إحباط تهريب 7.383 ملايين قرص إمفيتامين “#كبتاغون” مخدرة إلى المملكة، في ظل تنسيق أمني سعودي مصري.

وطبقاً لما اوردت قناة العربية ، صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية بأنه وفي إطار متابعة الجهات الأمنية المختصة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات وإحباطها بالتنسيق والتعاون مع الجهات النظيرة في الدول؛ وبناء على ما توفر من معلومات مشتركة مع الجهة المختصة في مصر عن قيام شبكة إجرامية بالتخطيط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين والأقراص الخاضعة لتنظيم التداول الطبي إلى المملكة بتمريرها عبر الأراضي المصرية، فقد تمكنت الجهة المختصة بمصر من ضبطها قبل شروعهم في تهريبها إلى المملكة.

واتضح أن الكمية مكونة من 7.383 ملايين قرص إمفيتامين “كبتاغون” مخدرة، و”432″ ألف قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، والقبض على المتورطين فيها وعددهم “5” أشخاص.

عكس السير