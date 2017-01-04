جماهير فالنسيا ترفع المناديل البيضاء و تطلب رحيل ” المالك ” !

انتفضت جماهير نادي #فالنسيا الإسباني بقوة بعد النتائج الكارثية للفريق الأول حيث شنت هجوماً شرساً على مالك النادي بيتر ليم وطالبته بضرورة الرحيل عن ملعب مستايا.

ورفع أنصار فالنسيا المناديل البيضاء احتجاجاً على الوضع المأساوي لفريق كان يُعد من كبار الليغا وأوروبا وطالبوا ملاك النادي ومجلس الإدارة بضرورة الرحيل علاوة على لوم اللاعبين بسبب غياب الروح وعدم اللعب بقتالية ومن أجل القميص.

ووفق ما اوردت صحيفة إيلاف ، سقط فالنسيا على أرضه ووسط جماهيره أمام سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل هدف في ذهاب الدور ثمن النهائي من كأس ملك إسبانيا ليصبح تأهل الخفافيش إلى دور الثمانية أقرب للمستحيل في ظل حاجته للفوز إياباً على ملعب بالايدوس برباعية نظيفة دون استقبال أي هدف من المنافس.

ويحتل فالنسيا المركز الـ17 في الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة بعد مرور 16 جولة على البداية كما قدم المدرب الإيطالي تشيزاري برانديلي استقالته الجمعة بسب بعدم وفاء مالك النادي بوعوده فيما يخص سوق الانتقالات الشتوية وجلب لاعبين جدد لتعزيز صفوف الفريق.

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