خبراء : أقفال ” البلوتوث ” يمكن اختراقها بسهولة

على الرغم من أن أقفال #البلوتوث تتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المسكن أو الأدراج بدون استعمال المفاتيح التقليدية، إلا أنه يبدو أن هذه الأقفال تنطوي على مخاطر أمنية.

وأظهر مؤتمر فوضى الاتصالات (Chaos Communication Congress) أنه يمكن اختراق الأقفال، التي يمكن فتحها عن طريق التطبيقات، بشكل ميكانيكي أو بشكل إلكتروني في بعض الأحيان.

ولاختراق هذه الأقفال قد يكفي في إحدى الحالات استعمال دبوس قفل مع لوحة صغيرة، كما أنه يمكن فتحها بواسطة قطعة معدنية مع مغناطيس، علاوة على أن الهاكرز تمكنوا في بعض الأحيان من فك تشفير الاتصال ما بين التطبيق والقفل ومنصة الإنترنت.

وقد قام خبراء تكنولوجيا المعلومات على هامش معرض Defcon 24 خلال أغسطس (آب) 2016 باختبار الأقفال الذكية، حيث تمكنوا من فتح 12 قفل من 16 موديل خضعوا للاختبار بكل سهولة، حتى أن بعض الموديلات أرسلت بيانات الوصول في نص عادي وواضح. ( DPA )

عكس السير