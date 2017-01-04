خمسة نجوم مرشحين لترك الدوري الإنكليزي و الانتقال إلى الصين

رشحت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية خمسة لاعبين من أشهر الأسماء المتواجدة حالياً في الدوري الإنكليزي الممتاز لترك أنديتهم و الانتقال إلى الدوري الصيني سواء في الميركاتو الشتوي الحالي أو في الانتقالات الصيفية المقبلة بنهاية الموسم الجاري وذلك تحت إغراء الرواتب الأسبوعية الفلكية والحصول على فرصة أفضل للعب بشكل منتظم بعدما وجدوا أنفسهم أسرى دكة الاحتياط في أنديتهم.

ويأتي على رأس المرشحين للانتقال إلى الصين المهاجم التشيلي اليكسيس سانشيز (28 عاماً) نجم نادي أرسنال و الذي تعثرت مفاوضات تمديد عقده مع “الغينرز” بعدما طالب برفع راتبه الأسبوعي إلى 250 ألف جنيه إسترليني ، وهو الشرط الذي رفضته إدارة النادي اللندني ، حيث تلقى في الوقت نفسه عرضا مغريا من أحد الأندية الصينية براتب أسبوعي يبلغ 400 ألف باوند إسترليني .

وفي حال ربط سانشيز بين مستقبله ومسيرته بالراتب فان سيجد نفسه مقتنعا بالانتقال إلى الصين لتأمين مستقبله وعائلته ، طالما أن نادي أرسنال لن يمنحه في أفضل الأحوال راتبا يقدر بـ 200 ألف جنيه أسبوعيا مهما تألق ورفع من رصيده التهديفي مع الفريق .

ووفقاً لصحيفة إيلاف ، الأسم الثاني هو الفتي الذهبي المهاجم الإنكليزي واين روني هداف نادي مانشستر يونايتد الذي تلقى هو الآخر عرضا صينيا براتب أسبوعي قدره 300 ألف جنيه إسترليني أي أكثر بنحو 50 ألف جنيه من راتبه الحالي الذي يتقاضاه من خزينة “اليونايتد” .

ورغم ان الراتب لا يطرح أي عائق لواين روني إلا أن وضعيته في الفريق بعد خروجه من الحسابات التكتيكية للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو قد تجعله يفكر في الرحيل عن قلعة ” الأولد ترافورد” خاصة بعدما تجاوزه سن الـ 31 من عمره، إذ سيكون قبوله بالعرض الصيني بمثابة ضربه عصفورين بحجر واحد ، حيث سيحسن من راتبه وهو الأمر المستحيل تحقيقه في حال بقي في إنكلترا ، بالإضافة إلى ضمان مشاركته أساسياً مع فريقه الجديد مما يعزز من فرصه في البقاء ضمن صفوف منتخب بلاده .

ثالث الأسماء هو الإسباني سيسك فابريغاس نجم وسط نادي تشيلسي الذي لم يعد خيارا أولاً لمدربه الإيطالي انطونيو كونتي في تشكيلة الفريق الأساسية ، حيث تلقى النجم الإسباني عرضا يقدر بـ 40 مليون جنيه إسترليني كراتب سنوي ، مما يدفع به للتفكير جديا بالرحيل عن صفوف النادي اللندني بسبب وضعيته المشابهة لوضعية روني هربا من جحيم دكة البدلاء.

الأسم الرابع هو المدافع الإنكليزي المخضرم جون تيري قائد نادي تشيلسي الذي لم يلعب كثيراً هذا الموسم بسبب عدم جاهزيته، وخروجه من حسابات مدرب الفريق أنطونيو كونتي الذي أقحمه في 366 دقيقة فقط هذا الموسم ، حيث ينتهي عقده مع “البلوز” بنهاية الموسم الحالي ، وبالتالي فان الفرصة مواتية له لخوض موسما آخر في الصين براتب أسبوعي أفضل من راتبه مع ناديه اللندني.

خامس الأسماء هو المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (35 عاماً ) هداف نادي مانشستر يونايتد و الذي تلقى عرضا من الصين يقدر بـ 120 مليون باوند إسترليني بعد نهاية عقده الأول مع “الشياطين الحمر ” قبل أن يقرر تمديد إقامته مع النادي لغاية شهر يونيو من عام 2018 ، اثر تألقه و فرض نفسه لاعبا أساسيا في تشكيلة الفريق .

ورغم قرار اللاعب بتمديد عقده ، إلا انه لا يستبعد ان يرحل عن النادي بنهاية الموسم الحالي وتحديداً مع فتح باب الانتقالات الصيفية القادمة .

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