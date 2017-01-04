عضو في الكنيست : أطراف عربية تتواصل معي لمعالجة مصابي حلب في ” إسرائيل “

قال عضو الكنيست العربي “أكرم حسون”، إن هناك اتصالات لأطراف عربية معي لمتابعة قضايا إنسانية منها معالجة جرحى ومصابين من الحرب السورية ومن #حلب تحديداً في ” #إسرائيل “.
وأضاف النائب، في تصريحات نقلتها صحيفة “إيلاف” السعودية، أن الأطراف العربية هم من بلدان عربية لا تربطها بإسرائيل علاقات، وان الأمر إنساني بحت، ولا يمت بصلة للصراع العربي الإسرائيلي، وإنما علاج ومستشفيات ومساعدات إنسانية.
وقال انه فخور بمثل هذه الأمور التي تؤدي بالتالي للعلاقات الطيبة التي قد توصل لحلول إن تبلورت بالشكل الصحيح، وأكد أن الأمر لا يتضمن إرهابيين ممن قتلوا وذبحوا أبناء الشعب السوري، بل مدنيين أبرياء لا ذنب لهم.
والنائب اكرم حسون هو عضو في الكنيست الإسرائيلي عن حزب (كلنا) التابع لوزير المالية موشيه كحلون، وهو حزب وسطي وجزء من الائتلاف الحكومي الحالي لبنيامين #نتانياهو .
كل الكلاب أحسن من حيمور
كل ما يقرب العرب من اسرائيل يبدو انه كان واحدا من اهداف ايران الاستراتيجية لان ما تبتغيه من اطماع في الارض العربية له فاتورة لا بد ان تدفعها والقابض الوحيد هو اسرائيل وهي تعرف ذلك
من هنا كانت جرائمها التي لا يمكن ان يرتكبها اي سفاح على وجه الارض لتضعنا امام خيارين لا ثاني لهما اسرائيل او ايران وللحق كان نجاح ايران باهرا انا عن نفسي لو اجبرت على الخيار ساختار اسرائيل
وهي نفس اللعبة التي لعبتها امام العالم في الخيار بين (القتلة المجرمين في دمشق وبيروت وبغداد وصنعاء) وبين داعش التي ابتكرتها وباعتقادي ان هذه اللعبة مكشوفة جدا للروس والامريكان ولكن يبدو انها استهوتهم لان الاهداف الايرانية مترابطة وتخدم هدفا يرغبه الجميع