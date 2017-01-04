غوارديولا : وصلت إلى المراحل الأخيرة من مسيرتي التدريبية

قال مدرب نادي #مانشستر_سيتي الإنكليزي، #بيب_غوارديولا، إنه دخل المراحل الأخيرة من مسيرته التدريبية، مؤكدا أنه لن يبقى في مجال التدريب حتى بلوغ سن التقاعد.

وجاءت تصريحات غوارديولا، الذي يبلغ من العمر 45 عاما، في مقابلة مع شبكة “أن. بي. سي” الأميركية.

وأوضح غوارديولا:” سأكون مع مانشستر سيتي في المواسم الثلاث المقبلة، و ربما أكثر”، واستدرك:” الأكيد أنني لن أبقى في مجال التدريب حتى عمر الستين او الخامسة والستين”.

وقال في مؤتمر صحفي عقد بعد المقابلة إن ستي ” قد يكون من آخر الفرق التي أدربها”.

وتولى غوارديولا تدريب مانشستر ستي بداية الموسم الحالي،خلفا لمانويل بيليغريني.

واستهل هذا الموسم بنتائج إيجابية مع ستي، لكنه تراجع لاحقا بعض الشيء، ومني بأربع هزائم في الدوري ثلاث منها في ديسمبر.

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