فرنسا : محاكمة مزارع لمساعدته لاجئين على عبور الحدود الفرنسية الإيطالية

“ما قمت به ليس تضحية إنه شرف”، هذا ما قاله المزارع الفرنسي سيدريك هيرو، قبل دخوله قصر العدل بمدينة نيس (جنوب شرق) حيث تبدأ محاكمته لمساعدته مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود بين إيطاليا وفرنسا.

وصرح المزارع الذي يدير مشروعا لإنتاج الزيتون والبيض في واد قريب من الحدود حيث تنشط هيئة لمساعدة المهاجرين أن “دورنا هو مساعدة الناس على تجاوز الأخطار، والخطر هو هذه الحدود التي أقيمت باسم الإرهاب”.

وبين داعميه الذين تجمعوا أمام قصر العدل، رفع بعضهم لافتات كتب عليها “الحدود هي تجاعيد الأرض” و”متضامنون جميعا”.

وأضاف هيرو “إذا كنا مجبرين على ارتكاب تجاوز دعما للناس، فلنقم بذلك”.

وإذ أكد أنه سيجبر أمام المحكمة على “تبرير نفسه” دعا ممثل الدولة “إلى أن يبرر نفسه بدوره بالنسبة إلى آلاف القاصرين الذين أعيدوا إلى الحدود”.

ويحاكم هيرو لدوره المفترض في نقل خمسين إريتريا إلى مركز لتمضية العطلة في الوادي الذي يبعد 75 كلم شمال شرق نيس، من دون ترخيص.

وأمضى المهاجرون ثلاثة أيام فقط في المركز بعد تدخل قوات الأمن. (AFP)

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