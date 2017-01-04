قريباً .. لعبة ” سوبر ماريو ران ” على أجهزة ” أندرويد “

أعلنت شركة نينتندو عن طرح نسخة جديدة من اللعبة الشهيرة للأجهزة الجوالة المزودة بنظام غوغل أندرويد قريباً، حيث تم إدراج هذه اللعبة في متجر تطبيقات غوغل بلاي منذ 29 كانون الأول الماضي.

ومع ذلك لم تكشف شركة نينتندو عن أية تفاصيل بشأن الموعد الدقيق لطرح لعبة “Super Mario Run” على أجهزة أندرويد، حيث يمكن لعشاق الألعاب حالياً التسجيل في اللعبة، وبعد ذلك سوف يحصلون على رسالة عندما تتوافر اللعبة فعلياً على متجر تطبيقات غوغل بلاي.

وتعتبر لعبة “Super Mario Run” أولى إصدارات شركة نينتندو من الألعاب المخصصة للهواتف الذكية والحواسب اللوحية. ووفقاً لبيانات الشركة اليابانية فقد تم تنزيل هذه اللعبة حوالي 40 مليون مرة خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وعلى الرغم من توافر الإصدار المخصص لنظام آبل “آي أو إس” بشكل مجاني إلى أن شركة نينتندو تطلب تكلفة تبلغ حوالي 10 دولار أمريكي من أجل الوصول إلى جميع عوالم اللعبة. ( DPA )

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