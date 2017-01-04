كلينتون تعلن أنها ستحضر مراسم تنصيب ترامب

أعلنت هيلاري كلينتون، الثلاثاء، أنها ستحضر مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

ونقلت قناة CNN الأمريكية عن مساعدين لهيلاري كلينتون، وزوجها، الرئيس الأمريكي السابق، بل كلينتون، اتخاذهما قرار حضور مراسم التنصيب “احتراماً للديموقراطية الأمريكية”.

ونافست هيلاري كلينتون على رئاسة الولايات المتحدة، عن الحزب الديموقراطي، إلا أن المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، حقق الفوز في الانتخابات، التي عقدت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وشهدت الانتخابات انقساماً شديداً بين الطرفين، وتراشقاً للاتهامات، بلغ ذروته عندما وعد ترامب بمحاكمة كلينتون على خلفية رسائل رسمية مسربة من بريدها الالكتروني الشخصي، أثناء توليها وزارة الخارجية. (ANADOLU)

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