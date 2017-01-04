كين : توتنهام عازم على حرمان تشلسي من رقم قياسي

يقول المهاجم هاري كين إن توتنهام عازم على حرمان تشيلسي من معادلة الرقم القياسي لعدد الانتصارات المتتالية في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم والبالغ 14 مباراة، عندما يتقابل غريما لندن على ملعب وايت هارت لين اليوم الأربعاء.

وفاز تشيلسي في 13 مباراة متتالية ليتصدر المسابقة بفارق خمس نقاط عن أقرب مطارديه، وسيصل إلى ملعب وايت هارت لين وهو يسعى لأن يصبح أول فريق يفوز في 14 مباراة متتالية بدوري الأضواء في نفس الموسم.

ونجح آرسنال في تحقيق 14 انتصاراً متتالياً في 2002 لكن مسيرته جرت على موسمين.

وأبلغ كين الصحافيين: “بالطبع لن نكون الفريق الذي يسمح لتشيلسي بتحقيق هذا الرقم القياسي.. بالطبع نضع ذلك في حساباتنا.. نتحدث عن ذلك في غرف خلع الملابس، لا نريد أن نكون الضحية التي سيتم على حسابها تحقيق هذا الإنجاز، نحن في كامل تركيزنا”.

ورغم تكهنات بأن مسيرة تقدم توتنهام تحت قيادة المدرب ماوريتسيو بوكيتينو تعثرت هذا الموسم، إذ يبتعد الفريق المنتمي لشمال لندن بفارق 10 نقاط عن تشيلسي يعتقد كين أن فريقه حقق خطوات إلى الأمام لكنه لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته.

وأضاف اللاعب الدولي الإنكليزي: “أعتقد أننا في وضع أفضل حالياً مقارنة بنفس الفترة من الموسم السابق لكن ربما لا نلعب بنفس قوة الموسم الماضي.. يظهر الأمر أننا نسير على الطريق الصحيح.. نضج الكثير من اللاعبين وأصبحوا أكثر قوة وخبرة ونأمل ان نستمر على هذا المستوى خلال النصف الثاني من الموسم”.

ويملك توتنهام 39 نقطة من 19 مباراة وسجل 37 هدفاً واهتزت شباكه 14 مرة وخسر مرتين بعيداً عن ملعبه. ( reuters )

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