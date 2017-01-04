مساعد إنشيلوتي يتولى تدريب سوانزي ” المتعثر “

أعلن نادي #سوانزي_سيتي متذيل ترتيب #الدوري_الإنكليزي عن تعيين بول كليمنت مدربا جديدا للفريق، بعقد يمتد لعامين ونصف ليخلف بوب برادلي.

وكان كليمنت (44 عاما) يعمل كمساعد لكارلو إنشيلوتي مدرب بايرن ميونيخ. وسبق له أن عمل مع إنشيلوتي في أندية #تشلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

وخلال المرة الوحيدة التي شغل في منصب المدرب استمر كليمنت مدربا لديربي كاونتي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية لأقل من عام، قبل أن يقيله في فبراير الماضي.

وذكر سوانزي أنه أجرى مقابلة مع كليمنت قبل أن يعين برادلي في أكتوبر الماضي.

وبحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، أقيل المدرب الاميركي الشهر الماضي قبل عطلة عيد الميلاد بعد أن فاز في مباراتين فقط من بين 11 خاضها منذ توليه المسؤولية، خلفا للإيطالي فرانشيسكو جودولين.

وعانى سوانزي طوال الموسم عقب بيعه لاندريه أيو كبير هدافيه لوست هام يونايتد، إضافة لبيعه القائد آشلي وليامز لإفرتون.

وشكلت الهزيمة على أرضه، السبت، أمام بورنموث 3-صفر رابع خسارة على التوالي، وهو ما يترك الفريق في ذيل جدول الترتيب مبتعدا بفارق أربع نقاط عن منطقة الأمان.

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