مصري يهرب مليون جنيه داخل ” بط مذبوح ” عبر مطار أسيوط

لجأ شاب مصري لتهريب مليون و365 ألف جنيه لإحدى الدول العربية حيث يعمل هناك عبر حيلة غريبة.

ففي مطار اسيوط وأثناء إنهاء إجراءات سفر ركاب الرحلة رقم 529 المتجهة لإحدى الدول العربية الشقيقة، اشتبه أحد أفراد الأمن بحقيبة راكب، حيث تبين أن بداخلها كميات كبيرة من “البط المذبوح”، وبسؤال صاحبها ويدعى تامر يحيي قال إن زملاءه وأصدقاءه من المصريين العاملين معه في نفس الدولة طلبوا منه استقدام كميات كبيرة من البط لتناوله معا.

وبحسب قناة العربية ، بتفتيش البط لاحظ أفراد الشرطة أنه محشو من الداخل بأكياس، وبفتحها عثروا على مبالغ مالية بلغت قيمتها مليونا و365 ألف جنيه، واعترف الراكب أنها أمواله وأموال أصدقاء له كان ينوي السفر بها للدولة العربية التي يعمل بها وإقامة مشروع هناك.

و أمر اللواء حسام نصر، مدير مصلحة الموانئ بالتحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

عكس السير