مكتب الإحصاء الأوروبي : طلبات اللجوء في ألمانيا تفوق مثيلتها في جميع الدول الأوروبية

حصلت ألمانيا في الأشهر التسع الأولى من العام المنصرم على طلبات اللجوء في ألمانيا فاق عددها تلك المقدمة في جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فيما جاءت إيطاليا في المركز الثاني بفارق كبير عن ألمانيا.

في الأشهر التسع الأولى من عام 2016 كان عدد طلبات اللجوء المقدمة في ألمانيا أكبر بكثير من جميع الطلبات المقدمة في باقي الدول الأوروبية مجتمعة، وفق ما كشفت عنه أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي أوروستات نقلا عن صحيفة “دي فلت” الألمانية في عددها الصادر يوم الثلاثاء.

ووفق أرقام المكتب الأوروبي فإنه تمّ البث في نحو 756 ألف طلب لجوء في مجموع الدول الأوروبية من بينها 420 ألف ملف في ألمانيا.

كما أن عدد طلبات اللجوء المقدمة في تلك الفترة من العام المنصرم بلغت 988 ألف طلب، من بينها 612 ألف طلب في ألمانيا بمفردها، أي ما يعادل نحو ثلثي الطلبات المقدمة في مجموع دول الإتحاد الأوروبي، في وقت تحدثت فيه وزارة الداخلية الألمانية عن 658 ألف طلب مقدم لدى المكتب الفيدرالي للهجرة واللجوء خلال الأشهر التسع الأولى من عام 2016.

وعاد المركز الثاني إلى إيطاليا التي بثت في أمر نحو 68 ألف طلب، مقابل تلقيها 85 ألف طلب لجوء. في المقابل، لم تتلق اليونان في الأشهر التسع الأولى من العام المنصرم سوى 30 ألف طلب لجوء، مقابل الرد على 7600 طلبات أخرى. (AFP-DW)

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