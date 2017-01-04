موراتا غير سعيد في مدريد و يفكر بالعودة إلى يوفنتوس

انتفض مهاجم ريال مدريد الإسباني ألفارو موراتا وأبدى رغبة قوية في العودة إلى صفوف فريقه السابق يوفنتوس الإيطالي.

وذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن الدولي الإسباني منفتح بقوة على فكرة العودة إلى صفوف يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي بعدما بات المهاجم الثاني في ريال مدريد خلف زميله الفرنسي كريم بنزيما.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن موراتا غير سعيد في ملعب سانتياغو برنابيو بسبب تواجده غالباً على مقاعد الاحتياط رغم أرقامه التهديفية الجيدة مع ريال مدريد إلا أنه شارك أقل من زميله الفرنسي بنحو 400 دقيقة.

ووفق ما نقلت صحيفة إيلاف ، شارك موراتا مع ريال مدريد في 21 مباراة في كافة المسابقات منذ بداية الموسم حيث أحرز 9 أهداف وصنع 4 أخرى وهي إحصائية جيدة جداً في ظل كونه المهاجم البديل في الفريق الملكي.

وكان ريال مدريد قد استعاد جهود مهاجمه الشاب في الانتقالات الصيفية الماضية مقابل 30 مليون يورو بعد موسمين لعبهما مع فريق السيدة العجوز حقق خلالهما “الثنائية المحلية” مرتين.

عكس السير