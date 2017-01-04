نائب قائد الحشد الشعبي الشيعي : العراقيون المقاتلون في سوريا لا يتبعون لنا .. و سنذهب إلى هناك بعد الموصل

أكد نائب قائد الحشد الشعبي الشيعي العراقي، أبو مهدي المهندس، أنّ الحشد سيتوجه إلى سوريا لمواجهة أي تهديد للعراق.

وقال المهندس في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية، إن “سوريا والعراق ساحة واحدة والقوات العراقية تمكنت من قطع اتصال قيادات داعش في الموصل عن سوريا لذلك يحاولون إيجاد طرق تهريب شمالاً باتّجاه قوات البيشمركة”.

ولفت إلى أنهم “لم يجدوا رغم كل محاولاتهم طريقاً للنفوذ بالاتجاه الثاني”، وأكد : “كلما تقدّمت القوات العراقية غرباً واستعادت السيطرة على مناطق أخرى فإنه سيكون لذلك تأثير كبير على الوضع في سوريا”.

وأوضح المهندس أن العراقيين الذين يقاتلون في سوريا لا يتبعون الحشد الشعبي وإنما فصائل وأحزاب عراقية لها وجود رسمي في الدولة العراقية، بيد أنه أكد أن الحشد مستعد للذهاب إلى سوريا بعد الموصل شرط موافقة القيادة العسكرية والحكومة في العراق فضلاً عن الحكومة السورية.

وقال : “سنذهب إلى أي منطقة تهدد أمن العراق وإن شاء الله تنتهي (الحرب) في سوريا قبل الموصل وعندها لا نحتاج للذهاب”.

عكس السير