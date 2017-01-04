وحدات الحماية الكردية تتحدث عن قصف جوي تركي و اشتباكات بين عناصر و عناصر الجيش التركي في ” مقاطعة الجزيرة “

قالت وحدات الحماية الكردية إن “حوامات جيش الاحتلال التركي قصفت مواقع في ريف بلدة جل آغا بمقاطعة الجزيرة قبل قليل دون أن تخلف أضرار”.

وأفادت الوحدات عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك إن “طائرات تركية اخترقت أجواء روج آفا مساء أمس وقصفت عدة أماكن في محيط قرية تل علو بريف بلدة جل آغا في مقاطعة الجزيرة”.

وأضافت : “الحوامات التركية انسحبت بعدها إلى الأراضي التركية دون أن تنجم أية أضرار عن القصف”.

وتابعت، نقلاً عن مصدر قيادي لم تسمه : “جنود جيش الاحتلال التركي حاولوا اختراق أراضي روج آفا مقابل مدينة تربه سبيه في مقاطعة الجزيرة، وحدثت اشتباكات بين جيش الاحتلال التركي ووحدات حماية الشعب والمرأة، ولم يتمكن جنود الجيش التركي من عبور أراضي روج آفا”.

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