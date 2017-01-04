وزير الدفاع التركي : نأمل من التحالف تقديم الدعم اللازم لدرع الفرات

أعرب وزير الدفاع التركي فكري إشيق، عن أمله في تقديم التحالف الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، الدعم الجوي اللازم لتركيا في عملية درع الفرات شمالي سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به إشيق الأربعاء عقب مشاركته في مراسم عسكرية بالعاصمة أنقرة.

وأكد الوزير التركي أن عدم تقديم دول الحلفاء وخصوصاً دول حلفاء (تركيا) في حلف شمال الأطلسي، الدعم لقوات الجيش السوري الحر التي أطلقت عملية درع الفرات بمساندة الجيش التركي أمر يثير التساؤلات.

وأوضح أن دولاً شكلت التحالف الدولي لمكافحة “الدولة الاسلامية” لا تقدم الدعم المرجو لعمليات الجيش السوري الحر، في الوقت الذي تعد مدينة الباب (السورية)، مرحلة هامة في مكافحته.

ولفت إلى أن عدم دعم الحلفاء لعملية “درع الفرات” تسبب بخيبة أمل لدى الشعب التركي.

وأضاف في هذا الإطار:”أنتم تقولون إنكم تكافحون داعش، وفي الوقت ذاته لا تقدمون الدعم اللازم والمرجو، ما يتسبب في إثارة شكوك لدى الرأي العام حول مصداقيتكم في مكافحة هذا التنظيم”.(ANADOLU)

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