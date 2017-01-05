الرئيسية » أهم الأخبار » ” أبو صياح ” .. وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي ( فيديو )

” أبو صياح ” .. وفاة الممثل السوري رفيق سبيعي ( فيديو )

‏1 ساعة مضت أهم الأخبار, فلاش 7 تعليقات

نعت مصادر إعلامية موالية الممثل “رفيق سبيعي، مشيرة إلى أنه توفي اليوم الخميس.

وأفادت المصادر، بحسب ما رصد عكس السير، إلى أن سبيعي توفي اليوم في #دمشق ، عن عمر ناهز الـ 87 عاماً.

ولد سبيعي في حي البزورية بدمشق (9/2/1930)، وعمل ممثلاً ومطرباً ومنولوجست منذ بداية خمسينات القرن الماضي، حيث صنع شخصية أبو صياح أو “قبضاي الحارة الشامية”، وهي الشخصية الأكثر شهرة له.

وشارك سبيعي في العديد من المسلسلات والمسرحيات والأفلام، وهو والد الممثلين سيف الدين سبيعي، وعامر سبيعي.

وعرف سبيعي بمواقفه الموالية لبشار الأسد وجيشه، على عكس نجله #عامر_سبيعي الذي اشتهر بمواقفه المعارضة وبأغنياته الثورية.

وسبق لرفيق سبيعي أن غنى لبشار الأسد أغنية قال فيها : “بالمحبة وبالإعمار خلا الليل يصير نهار .. يا ربيع الإنسانية راياتك عز ومضوية .. حبك إلنا أحلى هدية وبيكمل معك المشوار .. حبك إلنا أكبر نعمة للوطن وكل الأحرار”.

عكس السير

7 تعليقات

  1. محمد
    يناير 5, 2017 , 4:32 م في 4:32 م

    احترموه ولا تشتموه تقديرا للبطل عامر سبيعي ابنه

    رد
  2. افضى الى ما قدمت يداه
    يناير 5, 2017 , 4:36 م في 4:36 م

    اللهم لا شماتة في موته ولا بالموت اجمالا ولكن لا ادري ماذا اخذ معه وقد تحمل وزر الدم السوري بتأييده للقاتل بشار على اي حال افضى الى ما قدمت يداه وارجو الله ان يحاسبه باعماله واقواله

    رد
  3. 007ج.بوند
    يناير 5, 2017 , 4:36 م في 4:36 م

    الله يرحمك يا عامر السبيعي…كنت ابن حلال وابن بلد.

    رد
  4. متابع
    يناير 5, 2017 , 4:52 م في 4:52 م

    ليس شماته ولكن خلي بشار ينفعك بعذاب القبر !!

    رد
  5. منال الحلبية
    يناير 5, 2017 , 4:57 م في 4:57 م

    قال احرار قال لك انتو وحوش مو بشر عم تشمتو بلميت

    رد

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

جميع الحقوق محفوظة، عكس السير© 2006 - 2017