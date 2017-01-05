أجهزة ” لاب توب ” جديدة لعشاق الألعاب من ” لينوفو “

أعلنت شركة #لينوفو عن طرح ماركة جديدة من أجهزة اللاب توب خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES في الفترة من 5 إلى 8 يناير (كانون الثاني) الجاري، وذلك لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وتستهل شركة لينوفو ماركتها التجارية الجديدة بالموديل الأساسي Legion Y520، الذي يتضمن معالجات إنتل كور i5 و i7 مع ذاكرة وصول عشوائي حتى 16 غيغابايت وبطاقة الرسوميات نفيديا Geforce GTX 1050 Ti.

ولا يتعدى وزن جهاز اللاب توب الجديد 2.4 غرام، ويأتي مزوداً بشاشة قياس 15.6 بوصة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل). ومن المقرر طرح جهاز اللاب توب Legion Y520 الجديد في الأسواق بدءاً من فبراير (شباط) القادم.

وتشتمل باقة الموديلات الجديد أيضاً على الجهاز Legion Y720 المزود ببطاقة الرسوميات نفيديا Geforce GTX 1060، والذي يمكن توصيله بنظارات الواقع الافتراضي، وحسب فئة التجهيزات يشتمل جهاز اللاب توب على شاشة تعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD (1920 x 1080 بيكسل) أو تقنية الوضوح الفائق UHD (3840 x 2160 بيكسل). ويمكن للمستخدم عن طريق منفذ Thunderbolt 3 (منفذ USB-C) توصيل الشاشات الخارجية والأجهزة الطرفية الأخرى.

وأكدت شركة لينوفو أن جهاز اللاب توب Legion Y720 يتمتع بصوت بجودة فائقة بفضل توفر صب ووفر واثنين من السماعات المدمجة، علاوة على إمكانية التوصيل اللاسلكي لما يصل إلى أربعة أذرع تحكم في جهاز الألعاب إكس بوك وان. ومن المقرر طرح جهاز Legion Y720 في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل (نيسان) القادم. ( DPA )

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