أدلة جديدة تثبت الفوائد الصحية للأسماك الدهنية

أوصى باحثون في أحدث قائمة خاصة بالمبادئ التوجيهية الغذائية بأهمية أن يُقدِم الأشخاص على تناول المزيد من الأسماك الدهنية.

ورغم الجدل الذي أثير خلال الآونة الأخيرة بخصوص ما إن كانت أحماض أوميغا 3 الدهنية تحافظ على صحة القلب، وتقلل من حالات الإصابة بأمراض القلب، فقد توصلت بعض الدراسات على سبيل المثال إلى أن مكملات زيت السمك، التي تحتوي على المركبين النشطين (EPA) و(DHA)، قد لا تقلل خطر التعرّض لنوبة قلبية، لكنها من الممكن أن تقود إلى عدد أقل من النوبات القاتلة.

في دراسة أخرى تم نشرها في مجلة Mayo Clinic Proceedings الطبية، قام الباحثون بمراجعة 34 دراسة عن مركبي EPA وDHA (في الأطعمة والمكملات الغذائية) وكذلك عن مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتوصلوا بالفعل إلى أدلة تؤكد بما لا يدع مجالًا للشك حقيقة ما تتمتع به أحماض أوميغا 3 من فوائد في ما يتعلق بالحدّ من مشكلات القلب.

وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، اتضح أيضًا من التجارب السريرية التي أجريت بهذا الخصوص أن الأشخاص الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قد استفادوا بشكل أكبر على ما يبدو من زيت السمك.

كما اتضح انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية لمن يعانون من ارتفاع بمستويات الدهون الثلاثية بنسبة 16 % وانخفاضها بنسبة 14 % لمن يعانون من ارتفاع في نسبة الكولسترول.

وبينما أشارت النتائج إلى أن مركبي EPA وDHA ربما يساعدان على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، فقد أوضح خبراء أن الدراسات السكانية ربما تميل إلى إيجاد الفوائد والتأكيد عليها، لاسيما وأن الأشخاص الذين يتناولون أحماض أوميغا 3 الدهنية ربما يواظبون كذلك على القيام ببعض الأمور الصحية، كممارسة التمرينات الرياضية بانتظام، والابتعاد عن التدخين، والالتزام بالأنظمة الغذائية الصحية وتجنب الأطعمة الغنية بالصوديوم.

ورغم أن التجارب السريرية لا تزال مستمرة، والنتائج لم تُحسَم حتى الآن، إلا أن أطباء متخصصين في مجال العناية بعضلة القلب شددوا بدورهم على ضرورة الالتزام بتناول وجبتين على الأقل من سمك السلمون، التونة أو غيرهما من الأسماك الدهنية كل أسبوع.

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