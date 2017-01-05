الرئيسية » ورد الآن » #أردوغان:علينا إنهاء كافة التهديدات نحو بلادنا في منابعها وألا ننسى أن أمن #تركيا لا يبدأ من #غازي_عنتاب إنما من #حلب وأمن #هاتاي من #إدلب
#أردوغان:علينا إنهاء كافة التهديدات نحو بلادنا في منابعها وألا ننسى أن أمن #تركيا لا يبدأ من #غازي_عنتاب إنما من #حلب وأمن #هاتاي من #إدلب
33 دقيقة مضت ورد الآن
عكس السير
قيم الخبر #تركيا
لا يبدأ من #غازي_عنتاب
إنما من #حلب
وأمن #هاتاي
من #إدلب"
data-item_date="2017-01-05T15:31:24+00:00" data-engine="WordPress" data-plugin_v="2.3.2" data-prx="https://www.aksalser.com/news/wp-admin/admin-ajax.php?action=likebtn_prx" data-event_handler="likebtn_eh" >
هاشتاغأردوغان إدلب تركيا حلب غازي عنتاب هاتاي