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#أردوغان:علينا إنهاء كافة التهديدات نحو بلادنا في منابعها وألا ننسى أن أمن #تركيا لا يبدأ من #غازي_عنتاب إنما من #حلب وأمن #هاتاي من #إدلب

‏33 دقيقة مضت ورد الآن اضف تعليق

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