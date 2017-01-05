أطباء ألمان ينصحون بالمشي ” كالبطريق ” لتفادي الانزلاق على الجليد

نصح أطباء ألمان المواطنين بالسير مثل طائر #البطريق، لتفادي الانزلاق على الأرصفة في ظل توقعات الأرصاد بأن تصل درجات الحرارة إلى التجمد في جميع أنحاء البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وجاء في النصيحة الطبية التي نشرها الموقع الإلكتروني للجمعية الألمانية لجراحي العظام والحوادث أن السير مثل الطيور المائية يتضمن الميل بالجذع إلى الأمام حتى يصبح مركز الثقل على الساق الأمامية.

ويشرح رسم ملحق بالتوصية بأنه عندما يسير البشر بشكل طبيعي، يتوزع وزن الجسم بشكل متساو تقريبا على الساقين وهو الأمر الذي يقول الجراحون إنه يزيد خطر فقدان التوازن والوقوع على الأرض الزلقة.

ووجهت انتقادات لسلطات البلدية في برلين بسبب تقاعسها عن رش أرصفة شوارع العاصفة بالملح الصخري في يناير كانون الثاني 2014، رغم تحذير خبراء الأرصاد من تراكم الجليد.

ونتيجة لذلك تلقت خدمات الإنقاذ أكثر من 750 مكالمة طارئة واستقبلت غرف الطوارئ ما يزيد عن طاقتها الاستيعابية من المرضى الذين أصيبوا بكسور في العظام.

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة في برلين يوم السبت إلى عشر درجات مئوية تحت الصفر. ( reuters )

عكس السير