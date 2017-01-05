ألمانيا : أسوأ موجة فيضانات منذ 2006 تضرب شمال شرقي البلاد

ضربت أسوأ موجة من الفيضانات منذ عام 2006 شمال شرقي ألمانيا مسببة أضرارا خطيرة، وسط توقعات خبراء الطقس بحدوث عواصف في مناطق أخرى من البلاد اليوم الخميس.

وارتفعت مستويات المياه على طول ساحل بحر البلطيق في وقت متأخر من مساء الأربعاء بما يتراوح بين 1,5 و 1,7 متر فوق مستوياتها العادية قبل انخفاضها إلى نحو متر فوق المتوسط بحلول اليوم الخميس.

وفي مدينتي لويبيك وفلنسبورغ، جرفت مياه الفيضانات السيارات وأصبحت بعض مناطق بلدة لويبيك غير مؤهلة لمرور المشاة.

وقال متحدث باسم الشرطة: “ليس بوسعنا التعليق بعد بشأن حجم الدمار”، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية، في ظل توقعات أن بوقوع أضرار مادية جسيمة بالملايين. (AFP-DPA)

عكس السير