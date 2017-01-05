ألمانيا : القبض على ” لاجئ ” كان يزعج المتسوقين في مركز للتسوق ( فيديو )

تناقل ألمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر ما قالت إنه قيام “لاجئ سوري” بإزعاج متسوقين في مركز تسوق، بمدينة رويتلينغن جنوبي #ألمانيا ، ومن ثم إلقاء القبض عليه من قبل الشرطة.

ووفق المعلومات التي رصدها عكس السير، فإن الشرطة قامت يوم الاثنين الماضي، بإلقاء القبض على اللاجئ الذي كان يزعج المتسوقين.

وكان اللاجئ السوري، بحسب المعرفات التي تناقلت المقاطع المصورة، يحمل عصا بيده ويحاول إزعاج المتسوقين عبر إصدار أصوات غريبة.

وأظهر أحد المقاطع قيام الشاب بمقاومة الشرطة، قبل أن تتمكن من إلقاء القبض عليه.

ولم يتسن لعكس السير التأكد من صحة كون اللاجئ سورياً، كما ذكرت المصادر، أم لا.

عكس السير