ألمانيا : رئيس حكومة بافاريا يرفض خطة وزير الداخلية الأمنية

رفض رئيس الحكومة المحلي لولاية بافاريا الألمانية، هورست زيهوفر، حملة وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير الرامية لتركيز اختصاصات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) على المستوى الاتحادي.

وقال زيهوفر، يوم الأربعاء، قبل بداية الاجتماع المغلق للنواب البرلمانيين عن الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، الذي يرأسه زيهوفر: “يمكنني فقط أن أقول لكم: “إن حل المكتب المحلي لحماية الدستور(الاستخبارات المحلية) بولاية بافاريا لن يحدث أبداً”.

ويشار إلى أن دي ميزير دعا لتحسين التنسيق بين السلطات الأمنية في ظل خطر الإرهاب، الذي تواجهه ألمانيا حالياً، واقترح من أجل ذلك تعزيز المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم وإلغاء المكاتب المحلية لحماية الدستور (الاستخبارات المحلية بالولايات) لصالح الهيئة الاتحادية.

وأشار زيهوفر إلى أنه لا يسعى لتقييم كفاءة وزير الداخلية الاتحادي، وقال: “لن أعطي درجات”، لافتاً إلى أن كل ما يحدث في الحكومة الاتحادية “يتعين علينا جميعاً تحمل مسؤوليته”. (DPA)

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