أمريكا تتبنى الغارة التي استهدفت مقراً لجبهة فتح الشام في ريف إدلب

أعلن مسؤول عسكري أميركي الأربعاء أن القوات الأميركية شنت غارة جوية في سوريا قالت تقارير إنها أدت إلى مقتل 25 من عناصر “جبهة فتح الشام” (جبهة النصرة سابقا).

وقال الكولونيل جون دوريان المتحدث باسم الجيش الأميركي في بغداد إن “الضربة كانت أميركية”، بيد أنه لم يكشف عن عدد القتلى.

ووقعت الغارة الثلاثاء على مقر للجبهة في إدلب.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن من بين القتلى قادة كانوا يعقدون اجتماعا في الموقع.

واتهمت “جبهة فتح الشام” التحالف الدولي بشن الغارة. (AFP)

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