أنشيلوتي فوجئ بسرعة انتقال مساعده إلى سوانسي

كشف المدرب الايطالي لبايرن ميونيخ الالماني كارلو انشيلوتي من الدوحة، انه تفاجئ بسرعة انتقال مساعده الانكليزي بول كليمنت لتدريب سوانسي سيتي المشارك في الدوري الانكليزي الممتاز.

وكان سوانسي، النادي الويلزي الذي يتذيل ترتيب الدوري، اعلن الثلاثاء تعاقده مع كليمنت خلفا للاميركي بوب برادلي المقال. ووقع المدرب الجديد عقدا لمدة عامين ونصف عام.

وعمل كليمنت (44 عاما) مدربا مساعدا لانشيلوتي مع تشلسي وباريس سان جرمان الفرنسي وريال مدريد الاسباني وبايرن ميونيخ.

وقال انشيلوتي من العاصمة القطرية حيث بدأ فريقه معسكرا تدريبيا “كانت مفاجأة لان كل شيء حصل في اليوم الاخير من السنة”.

اضاف “كان ثمة عرض من سوانسي، وهو (كليمنت) قرر العودة الى انكلترا وانا اتمنى له حظا سعيدا لانه كان حقا مساعدا جيدا وهو صديق عزيز وليست هناك اي مشاكل بيننا”.

وكان كليمنت اشرف على دربي كاونتي في دوري الدرجة الاولى الانكليزي لثمانية اشهر الموسم الماضي، قبل اقالته في شباط/فبراير برغم قيادته الفريق الى المركز الخامس.

وقال انشيلوتي “اعتقد انه كان متحفزا جدا لانه اراد العودة الى انكلترا ليكون مدربا في الدوري الممتاز. حصل على هذه الفرصة وهو بدأ مشواره بشكل جيد مساء امس (الثلاثاء) بالفوز على كريستال بالاس (2-1 في المرحلة العشرين)، وآمل في ان يقوم بعمل رائع في سوانسي”.

ورجحت تقارير صحافية ان يستعيد هرمان غيرلاند (62 عاما) الذي اشرف سابقا على الفريق الرديف لبايرن ميونيخ، وظيفته كمساعد المدرب في النادي البافاري خلفا لكليمنت.

وفي سياق منفصل، كشف انشيلوتي انه مستعد للتخلي عن المدافع هولغر بادشتوبر على سبيل الاعارة، علما بان اسم اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ارتبط بانتقال محتمل الى مانشستر سيتي الانكليزي الذي يشرف عليه مدرب بايرن السابق الاسباني جوسيب غوارديولا.

الا ان المدرب الايطالي نفى صحة التقارير التي تتحدث عن احتمال انتقال لاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال الى تشلسي الانكليزي.

ويلتقي بايرن في معسكره القطري مع اوبن البلجيكي الثلاثاء المقبل قبل ان يعود الى المانيا من اجل معاودة نشاطه المحلي ضد فرايبورغ في 20 كانون الثاني/يناير.

ويتصدر النادي البافاري ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن مفاجأة الموسم لايبزيغ بعد 16 مرحلة، علما بانه ما زال ينافس في مختلف المسابقات.

وسيلتقي بايرن في ثمن نهائي مسابقة الكأس مع فولفسبورغ على ملعبه “اليانز ارينا” في السابع من شباط/فبراير، على ان يواجه ارسنال الانكليزي في معقله ايضا في 15 من الشهر نفسه ضمن ذهاب الدور الثاني من مسابقة دوري ابطال اوروبا. ( AFP )

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