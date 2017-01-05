أوباميانغ يتلقى عرضاً ” سخياً ” من فريق صيني

قالت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن نادي شنغهاي سيبغ الصيني قدم عرضا قياسيا لضم الغابوني بيار ايميريك اوباميانغ.

وذكرت الصحيفة المتخصصة، أن النادي الصيني يسعى إلى ضم أوباميانغ، البالغ من العمر 27 عاما، مقابل صفقة قيمتها 150 مليون يورو، وراتب سنوي بقيمة 41 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأحرز أوباميانغ 22 هدفا لدورتموند في 21 مباراة، في الموسم الحالي، وسيشارك مع بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقبلة على أرضه خلال الشهر الحالي.

وعرفت سوق الانتقالات الصينية فورة غير مسبوقة في الأيام الماضية، بعد انتقال النجوم البرازيلي أوسكار والارجنتيني كارلوس تيفيز والبلجيكي اكسل فيتسل مقابل مبالغ ضخمة. ( reuters )

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