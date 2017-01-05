إرتفاع معدل التضخم في ألمانيا لأعلى مستوى في 3 سنوات

ارتفع معدل التضخم في ألمانيا بأكثر من المتوقع خلال ديسمبر/كانون الأول ليصل إلى أعلى مستوى له في 3 سنوات.

وأظهرت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفعت 1.7% على أساس سنوي بعد زيادة نسبتها 0.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في قراءة منسقة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى.

وتعتبر هذه النسبة أعلى معدل سنوي للتضخم منذ يوليو/تموز 2013، كما أنه يفوق متوسط توقعات “رويترز” البالغ 1.3%.

ووفقا لقراءة غير منسقة، فإن التضخم في ألمانيا ارتفع إلى 1.7% بعد زيادة نسبتها 0.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأظهرت البيانات غير المنسقة التفصيلية أن أسعار الطاقة الآخذة في الارتفاع وزيادة تكاليف المواد الغذائية أكبر عاملين قادا زيادة معدل التضخم في ألمانيا بشكل عام. (REUTERS)

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