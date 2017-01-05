إيران : لم نتسلم دعوة سعودية للمشاركة في موسم الحج المقبل

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الأربعاء، إن ما يتردد عن رفض طهران إرسال الحجاج إلى السعودية في موسم الحج القادم “عارٍ عن الصحة”.

ونقلت وكالة أنباء إرنا الرسمية عنه:”لم نتسلم بعد أي دعوة من الجانب السعودي، لموسم الحج القادم”.

وأضاف أنه “عادة ما تُدرس الدعوة من قبل الجهات المعنية، ويُتخذ القرار وفق الظروف القائمة”.

وكانت وزارة الحج السعودية أعلنت في وقت سابق، توجيهها دعوات لعشرات الدول، بينها إيران، للتنسيق موسم الحج القادم.

ولم توفد إيران حُجاجها إلى السعودية في موسم الحج الماضي، وسط اتهامات متبادلة بين الجانبين. (DPA)

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