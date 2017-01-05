الإحصائيات تؤكد أهمية وجود مخيتريان في تشكيلة مانشستر يونايتد

أكدت صحيفة “ميترو ” البريطانية أن وجود لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتريان في التشكيلة الأساسية لنادي #مانشستر_يونايتد الإنكليزي بات أمرًا ضروريًا، بحسب ما أكدته الإحصائية الأخيرة.

وبحسب تقرير للصحيفة، فإن النتائج التي حققها “الشياطين الحمر” في مختلف الاستحقاقات الرسمية التي خاضها هذا الموسم بحضور مخيتريان، كانت أفضل من تلك التي سجلها الفريق في غيابه، حيث لم ينجح النجم الأرميني حتى الآن في نيل الثقة الكاملة لمدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي لم يقحمه في جميع المباريات الرسمية التي لعبها.

ووفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، خاض مخيتريان هذا الموسم 14 مباراة سجل خلالها ثلاثة أهداف، فيما صنع لزملائه هدفين، حيث يكشف التقرير الإحصائي أن “الشياطين الحمر” خاضوا بحضور مخيتريان 14 مباراة فازوا في 10 مباريات، بينما تعادلوا في مباراتين وخسروا مثلها ، لتصل نسبة النجاح التي حققها “اليونايتد” بحضور مخيتريان إلى 71% مقابل 53% فقط عند غيابه بعدما خسر 3 مباريات من أصل 8 مباريات غاب عنها اللاعب الأرميني.

وأكثر من ذلك، فإن حضور مخيتريان يعزز الفعالية الهجومية للفريق، ويقوي حصانته الدفاعية بدليل أن معدل تهديف الفريق معه بلغ أكثر من هدفين في المباراة، واقل من هدف كمعدل استقباله للأهداف، بينما وصل متوسط تهديفه في غيابه إلى هدفين ونصف الهدف مع تلقيه هدفًا في كل مباراة.

وكان هنريك مخيتريان قد انتقل من نادي بروسيا دورتموند الألماني إلى صفوف نادي مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المنصرم مقابل 27 مليون جنيه إسترليني، ورغم ارتفاع سعر انتقاله إلا أن مدرب الفريق البرتغالي مورينيو لا يضعه ضمن الخيارات التكتيكية الأساسية، لدرجة جعلت الاتحاد الأرميني لكرة القدم ينتقده ويطالبه بتحسين علاقته مع اللاعب ومنحه فرصة حقيقية للمشاركة في صفوف الفريق.

عكس السير